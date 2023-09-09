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BBC

مصراوي يكشف سبب عدم وجود رحلات العمرة البحرية الموسم الحالي

03:00 ص السبت 09 سبتمبر 2023

رحلات العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:
كشف أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للإتحاد المصري للغرف السياحية، عن عدم تسيير رحلات العمرة البحرية بنسبة 90 % هذا الموسم.
وأضاف" وحيد" لـ "مصراوي"، أنه حتي الآن لا توجد مراكب نيلية أو تصاريح تختص بتسيير رحلات العمرة البحرية الموسم الحالي 1445هـ.
وأوضح عضو الغرفة السياحية، أن الحالة التي من ممكن أن تبدأ خلالها تسيير رحلات العمرة البحرية، وجود تقصير أو نقص في الطيران، مشيراً إلى أن رحلات العمرة تسير بشكل منتظم حتي الآن بتوثيق نحو 800 شركة عقودها رسمياً لدى وزارة السياحة.

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الرحلات البحرية رحلات العمرة غرفة شركات السياحة

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