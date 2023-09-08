بحضور نخبة من الإعلاميين والمبدعين العرب.. تدشين "سينيميديا للفنون الإبداعية" بالقاهرة والرياض

كتب- أحمد عبدالمنعم:

دشنت الشركة العربية لفنون السينما والتليفزيون والاتصال، رسميًا اليوم الجمعة، "سينيميديا للفنون الإبداعية"، في القاهرة والرياض بحضور نخبة من كبار الإعلاميين وأساتذة وعمداء الإعلام، إلى جانب فنانين ومثقفين، كما شارك المخرج السعودي عبدالله المحيسن.

وألقى المهندس أسامة الشيخ، المدير العام لسينيميديا، كلمة في بداية حفل افتتاح تدشين التدشين أكد فيه على التطور الهائل في المجالات الإعلامية والتي أصبحت مذهلة سواء من خلال الذكاء الاصطناعي أو البرامج وهو ما يتطلب تطوير المناهج والتعاون مع الجامعات سواء الخاصة أو العامة، مشيرا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات والمعاهد.

وتوجه "الشيخ"، بالشكر إلى المخرج السعودي عبدالله المحيسن، قائلا:"إنه من رواد الفن السينمائي من سبعينيات القرن الماضي وأحد شركاء الدراما المصرية وستكون هناك نقطة تحول مع الرياض".

من جانبه قال المخرج السعودي عبدالله المحيسن، إن الفن في خدمة المجتمع وتكامله والإحساس بالمسئولية، موضحًا أن "سينيميديا"، هي وطن وعلى كل فرد مؤمن برسالته أن يساهم في النجاح.

وخلال حفل الافتتاح تم تكريم عدد من الرموز الإعلامية والفنية التي ساهمت بشكل كبير مع "سينميديا" وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من فريق العمل وشركاء نجاحها.

يُذكر، أن "سينيميديا" تأسست على يد المهندس أسامة الشيخ أحد رواد الإعلام المصري والعربي، تتخصص في مجال التدريب والتعليم في مجالات الفنون الإبداعية "السينما والإعلام والإنتاج الإبداعي".