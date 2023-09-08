خطوات الحفاظ على الأجهزة المنزلية من التلف

كتب - مصراوي:

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عن الخطوات التي يمكن من خلالها انتهاء مشكلة تذبذب التيار الكهربائي والمحافظة علي الأجهزة الكهربائية من التلف.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن خطوات الحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف، تتمثل في عدم وجود تذبذب في التيار ويمكن القضاء على مشكلة تذبذب التيار الكهربائي من خلال عده نقاط وهي:

- تعتبر التوصيلات الكهربائية غير الصحيحة أحد أسباب هزة الكهرباء في المنزل، لذلك يجب إزالتها.

- ضعف التوصيلات الكهربائية والتمديدات بالمنزل، مثل الأسلاك التي قد تكون قديمة ومتهالكة، أو الأسلاك التي ليس لها حجم (سُمك) كاف للتعامل مع التيار الذي يستخدمه عدد الأجهزة.

- تشغيل أجهزة مثل تكييفات الهواء والغلاية أو المكواة يسحب كميات عالية نسبيا من التيار، مما قد يتسبب في انخفاض الجهد في المنزل والذي يظهر على هيئة تذبذب الأضواء.

وأشارت إلى أنه يجب إصلاح ذلك باستشارة أخصائي لفحص الأسلاك والتحقق من أنها مناسبة للجهاز المستخدم.

ومن جانبه، كشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، كيفية التصرف حال فقدان كارت الشحن الخاص بالعداد مسبق الدفع.

وأكد المرفق، أنه في حالة فقدان كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع لابد من اتباع عدد من الخطوات سواء إذا كنت مالك أو مستأجر الوحدة وهي:

- يجب التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

- يجب تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

- يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والاصل للإطلاع عليها.

فقدان كارت الكهرباء للمستأجر

- يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له، بالإضافة إلى صورة من التوكيل والأصل للاطلاع.

يجب أيضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار.

وذكر المرفق أنه بعد استكمال الإجراءات السابقة ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة بالطرق المتبعة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم.

وفيما يتعلق بإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء:

وفي سياق متصل، أعلن المرفق في وقت سابق خطوات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء.

1- تقديم صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه في حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.

2- تقديم صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.

3- في حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمي عام، وأيضًا بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن تغيير حق الانتفاع بالعداد للمالك الجديد بالتوكيل.

4- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه.