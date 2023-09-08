الحوار الوطني.. الفنان أحمد السعدني ينتقد تشديد الرقابة على الأعمال الفنية

كتب- إسلام لطفي:

قال الفنان أحمد صلاح السعدني، إن الفنان المصرى لديه من الوعي ورقاب ذاتية تمنعه من التعدي على الخطوط الحمراء للحفاظ على العادات والتقاليد وفي الوقت ذاته هو معبر عن صوت الشعب ولا يتلقى أوامر من أحد.

وانتقد السعدني، تشديد الرقابة على الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة، قائلا: نريد إعادة النظر فيما يسمى بالكود الأخلاقي، طول عمر الفنان لديه مشكلة مع الرقابة ولكن لم تصل لهذه الدرجة من المحاذير والمنع وعدم التطرق لاي من الموضوعات لاعتبارات مختلفة، حتى أصبحنا نريد امن نعود لزمن الرقابة الجميل بعد كم التشديدات خلال الآونة الأخيرة.

وطالب خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الخميس، بإطلاق العنان للمبدعين والمؤلفين لالقاء الضوء على موضوعات مختلفة بكل شفافية وفى نفي الوقت فى إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها، نريد حقا رفع سقف الحريات، المبدعين محرومين من ممارسة هذا الحق.