السياحة: مجازاة 13 شركة بسبب مخالفات موسم العمرة الماضي

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة السياحة والآثار عددًا من القرارات الوزارية بمجازاة 13 شركة سياحة خالفت الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة خلال الموسم الماضي عام 1444 هـ والمعتمدة من وزير السياحة والآثار، إلى جانب مخالفتها للبرنامج المعتمد من الوزارة لتنفيذ رحلة العمرة لمجموعة من المعتمرين والذين تقدموا بشكاوى إلى الوزارة، وذلك من حيث السكن المتفق عليه، دون إخطار الوزارة بالتعديل بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة.

وأشارت الوزارة، في بيان الخميس، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي للوزارة على تنظيم شركات السياحة لرحلات العمرة المصرية وحرص الوزارة على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمرة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية مخالفات.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، أن قرارات الجزاءات الموقعة على هذه الشركات تتراوح ما بين إيقاف لمدة شهر أو 3 أشهر.

وأشارت إلى ضرورة التزام شركات السياحة بكل الضوابط المُنظمة لتنفيذ رحلات العمرة والحج حفاظًا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وشركات السياحة في مصر، ولا سيما أن البوابة المصرية للعمرة تهدف أيضا لتحقيق ما هو في صالح المعتمرين المصريين وشركات السياحة معًا.

وأكدت الوزارة مواصلتها -ممثلة في الإدارة المركزية للشركات السياحية- ما تقوم به من مهام واختصاصات لضمان سير إجراءات موسم العمرة الجاري لعام 1445 هجرية، حيث تقوم أولا بأول بالانتهاء من دراسة المواقف القانونية لشركات السياحة التي تم رصد مخالفات لها وتم حجبها من تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم حتى تنتهي من توفيق أوضاعها القانونية، ويتسنى بعد ذلك إتمام تفعيلها وتسجيلها ضمن الشركات المنظمة للعمرة على البوابة المصرية للعمرة.

وبدأت شركات السياحة في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة والتأكد من عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بها مُسجلة بالوزارة لدى الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كان اعتمد منتصف أغسطس الماضي، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات موسم العمرة الجاري لعام 1445 هجرية.​