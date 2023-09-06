منح فنادق جنوب سيناء مهلة أسبوعين لسداد مستحقات الكهرباء

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كتب - محمد صلاح:

التقى مساء اليوم، المهندس سامي عرة ابو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في اجتماع مطول حضره رؤساء المدن ومستشاري محافظ جنوب سيناء وقيادات قطاع كهرباء جنوب سيناء.

واستعرض أبو وردة ما تقوم به الشركة من تنفيذ مشروعات قومية في المحافظة وكذلك تدعيمات لكافة شبكات مدن المحافظة وكذلك خطط الإحلال والتجديد والتوسعات لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة المشاريع والمواطنين في المحافظة وكذلك مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين وكذلك خططة الشركة للإنتهاء من التجمعات التنموية بالمحافظة كذلك إنشاء مراكز خدمه عملاء علي أحدث مستوي عالمي علي غرار مركز خدمة عملاء شرم الشيخ.

وفي نهاية كلمته قدم الشكر والتقدير لللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على التعاون المثمر والبناء والمستمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

وفى كلمته أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بما قدمته شركة القناه لتوزيع الكهرباء من تيسيرات كبيرة وتقسيط مريح لهذه المديونيات التي لها سنوات وأصبحت قيمة الجنيه أقل الآن من قيمته في السابق، وأنه يجب على أصحاب المنشآت السياحية التقدم فوراً لدفع أو تقسيط المديونية مشددا على أنه لا حجة لأحد في عدم السداد بعد أن أصبحت المدينة وكافة المنشآت السياحية بها كامل الإشغالات ولا يوجد مكان خالي بكافة فنادق المدينة.

ونوه إلى أنه تم منح مهلة تبدأ من الغد ولمدة أسبوعين لتوفيق أوضاع جميع الفنادق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء والا سوف تتخذ الشركة اجرائتها لتحصيل كافة مستحقاتها.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء لتعاونه الدائم والمستمر مع المحافظة مما كان له أثره الكبير في خدمة الوطن والمواطنين وتوفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية بالمحافظة.

وأعقب ذلك اجتماع موسع حضره مستثمري شرم الشيخ لوضع حلول قابلة للتنفيذ لمديونيات قطاع السياحة بشرم الشيخ، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء الموقف أمام المستثمرين قائلا: إن الشركة قدمت كل التسهيلات اللازمة لهذا القطاع الحيوي من أجل المساهمة فى تعافي قطاع السياحة من سنة 2011 ثم حادث الطائرة الروسية ثم جائحة كورونا.

وأكد أن الشركة رغم الظروف الإقتصادية العالمية التزمت بكافة قرارات مجلس الوزراء واليوم وبعد أن تعافي قطاع السياحة جاء الدور على هذا القطاع للوفاء بالتزاماته تجاه الدولة المصرية والشركة حتى تفي بالتزاماتها علما انها لم تتأخر لحظة عن تقديم كافة التيسيرات لتقسيط هذه المديونية.