يحتاجها السوق.. العمل: دورات تدريبية مجانية للشباب بالوادي الجديد على 4 مهن

كشفت وزارة العمل في بيان صادر عنها، تلقته من مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء تلقى طلبات الراغبين في الحصول على التدريب المهني على 4 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الـ 4 مهن كالآتي:

- مهنة تصنيع السجاد والكليم.

- أعمال الخوص والإكسسوارات والخرز والمشغولات اليدوية باللواء صبيح.

- مهنة اصلاح وصيانة طلمبات المياة ومواتير الغاطس بموط والفرافرة.

وأشارت العمل، أن ذلك بمراكز التدريب المهنى، في إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 /2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهني وتوفير مزيد من برامج التدريب على المهن المستحدثة والتي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات للشباب من الجنسين؛ لـ تأهيلهم واثقال مهاراتهم لدخول سوق العمل.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد وفق بيان الوزارة، أن البرامج المقدمة للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة؛ بشرط التفرغ الكامل للتدريب خلال فترة الدورات، كما يحصل المتدربين على شهادة معتمدة باتمام التدريب تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، مع تسليمهم أدوات وملابس التدريب مجاناً، وتأمين صحي ضد الإصابات خلال التدريب، ومكافآت للأوائل.

وحدد مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 2 صورة شخصية.

- صورة من المؤهل الدراسي إن وجد.