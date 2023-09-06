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العمل: ندوة للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية بمحافظة سوهاج

10:18 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

وزارة العمل

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كشفت مديرية العمل بمحافظة سوهاج في تقرير تلقته وزارة العمل، عن تنظيم ندوة للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت في مدارس جيل المستقبل بأخميم، والالتزامات التي وردت في قانون العمل 12 لسنة 2003 وخاصة ما ورد في القرار الوزاري 126 لسنة 2003 بشأن إحصائيات ونماذج إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة.

وأوضحت وزارة العمل العمل في بيانها، أن الوزارة تلقت تقرير من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أفاد فيه أن مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج نظم الندوة لتناول التوعية بالسلامة والصحة المهنية، كذلك لشرح ما ورد بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية، ولجان السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، والجهات التي تتولى التدريب، وكافة القواعد المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت الندوة على ضرورة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وفي المجتمع، وتم فتح النقاش للرد على كافة استفسارات الحضور.

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مديرية العمل بمحافظة سوهاج. الصحة المهنية بمحافظة سوهاج اشتراطات السلامة والصحة المهنية مدارس جيل المستقبل بأخميم

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