فرص عمل.. وظائف برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه بمحافظة بني سويف

كشفت مديرية العمل في بيان صادر عنها تلقته من مديرية العمل بمحافظة بني سويف، عن توفير 28 فرصة عمل في شركة الماسة لإعادة تدوير الورق، وشركة أنجل بيست إيجيبت بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي للراغبين في العمل على المهن الآتية:

- مهندسين كهرباء وميكانيكا.

- فنيين في نفس المجالات.

- مهندس جودة.

- مشغلين غرف تحكم.

- مساعدين إنتاج.

وأوضحت العمل، أن الرواتب تبدأ من 3000 جنيهاً، وجرى التنسيق مع الشركتين لتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل عقود العمل المتوفرة، مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مختلف بنودها، وتوفير تأمين صحي واجتماعي للمقبولين من بداية عملهم، مع التأكد من التزام الشركة بتعيين 5 %من إجمالى عمالها من ذوي الهمم.

ولفت أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف وفقاً لبيان الوزارة، أن الفرص المتوفرة هي

-3 مهندس كهرباء.

- 3 مهندس ميكانيكا.

- 2 مهندس جودة.

- 5 فني كهرباء.

- 5 فني ميكانيكا.

- 4 مشغلين غرف تحكم.

- 6 مساعدين انتاج.

وأشار مدير المديرية، أنه على الراغبين في الحصول على تلك الفرص؛ التقديم بمقر شركة الماسة وعنوانه (منطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل قطعة 1 – 6)، وللاستفسار على رقم (01210095902)، و شركة انجل بيست وعنوانها (منطقة الصناعات المتوسطة بياض العرب) والتواصل على رقم (01093792006).