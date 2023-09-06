ريهام عبد الحكيم ونجوم الأوبرا في أنغام خالدة على المسرح الكبير

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مشوار بليغ حمدي الفني في أوبرا الإسكندرية.. غدا

كتب- محمد شاكر:

تفتتح فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، موسمها الفني الجديد 2023 - 2024 بحفل يقام تحت عنوان أنغام خالدة ويقودة المايسترو أحمد عامر ويستضيف النجمة ريهام عبد الحكيم وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد 10 سبتمبر على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الخالدة لكبار نجوم زمن الفن الجميل يؤديها المطربون محمد حسن ، صابرين النجيلى وأحمد عبد الكريم.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ، وخلال مشوارها الفني أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.