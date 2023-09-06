صورة- إذا كنت تمتلك هذا العداد الكهربائي.. استبدله فورا

كتب- محمد صلاح:

ينشر "مصراوي"، صورة العداد الكهربائي، (الآي سي)، التي صدرت تعليمات عاجلة بشأنه من شركات الكهرباء، بضرورة تغييره واستبداله، بعد أن ثبت وجود بعض العيوب التقنية بالإضافة لسهولة اختراقها.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن شركات التوزيع على مستوى الجمهورية تتبنى استراتيجية وخطة قائمة على تغيير واستبدال أي عداد مضى عليه 10سنوات على نفقة المواطن وذلك بحسب ما تضمنته تعليمات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن.

وبحسب المصدر في تصريحاته لمصراوى، فإن تعليمات القابضة لكهرباء مصر تضمنت أيضا توزيع التكلفة بين المواطن وشركة التوزيع التابعة له في حال عدم مرور 10 سنوات على تركيب العداد.

وأكمل: شركات التوزيع أصدرت توجيهات وتعليمات مفاجئة لرؤساء القطاع التابع لهم الشركة بتغيير جميع العدادات "الآي سي" التى مضى عليها 10 سنوات وأقل من ذلك أيضا مع شريطة سداد المواطن سعر تكلفة العداد بالكامل البالغ 1475 جنيها.​

على نفقة المستهلك.. الكهرباء للمواطنين: استبدلوا هذه العدادات فورا