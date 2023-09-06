الموجة بدأت.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس الحار وموعد الذروة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع من اليوم الأربعاء، وحتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث تكون أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت.

وأضافت غانم، أن ارتفاع الحرارة نتيجة كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، بجانب امتداد لمرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى الاثنين المقبل، ولكن ذروة الارتفاعات هي الخميس والجمعة، موضحة أنه من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة الكبرى نهارا إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة تكون 39 إلى 40 درجة.

وتابعت: "الحرارة على المناطق الجنوبية ستتراوح بين 40 إلى 43 درجة، على أن تكون المحسوسة 45 دجرة خلال فترة النهار".

وأشارت إلى انخفاض نسب الرطوبة خلال الفترة الحالية عن الأيام السابقة.

وأوضحت أن الطقس سيكون شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار.​