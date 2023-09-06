حدث ليلا| حقيقة طرح الإعلان 18 للإسكان.. وموعد تسجيل رغبات الدور الثاني

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مي عبدالحميد تنفي طرح "الإعلان الـ18" للإسكان الإجتماعي: المنشور المتداول غير صحيح

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الإعلان الأخير لوحدات الإسكان الاجتماعي شمل 23 ألف وحدة سكنية قدم عليها قرابة 200 ألف شخص وهذه بمثابة شهادة ثقة.

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تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

أكد سيد عطا، المشرف على تنسيق القبول بالثانوية العامة بالجامعات، إنه من المقرر بدء وإتاحة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين من الدور الثاني بالثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ خلال ساعات.

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للمصريين والأجانب.. زيادة أسعار تذاكر برج القاهرة (قائمة)

أعلنت شركة وادي دجلة، التي تُدير برج القاهرة، زيادة أسعار التذاكر الخاصة بالبرج بمقدار 10 جنيهات، لتصبح قيمة تذكرة الفرد للمصريين 70 جنيها بدلا من 60 جنيها، بداية من سبتمبر الجاري.

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مشاركون بالحوار الوطني يطالبون بوضع خطة قومية لدعم الصناعة في مصر

أكد المشاركون بلجنة الصناعة بالحوار الوطني ضرورة زيادة معدل الصادرات، وتفعيل مكاتب التمثيل التجاري حول العالم؛ لمساعدة المصنعين المصريين على الوصول للأسواق الدولية، مطالبين بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر.

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الحوار الوطني.. خبيرة: يجب وضع قاعدة معلوماتية لمعرفة أسباب التضخم

قالت ريهام الدسوقي، استشاري الدراسات والتخطيط الإستراتيجي، إنه لا بد من وضع إطار لأسعار الفائدة بسبب أننا لا نتعامل بها بشكل أساسي، مطالبة بعمل قاعدة معلومات لمعرفة حجم التضخم الحقيقي في الوقت الحالي.

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دعوة برلمانية لـ"تجريم فتاوى السوشيال ميديا" بعد جدل "عمرة البدل"

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، أن فتاوى غير المتخصصين عبر وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعى تثير البلبلة لدى المواطنين، مطالباً بتجريم ومحاكمة من يصدرون الرأي الديني في الفتاوى الدينية من خلال بث فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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إطلاق نار في محطة قطارات مركزية بمدينة فوبرتال الألمانية

أعلنت رويترز، في نبأ عاجل لها، وقوع عملية إطلاق نار قرب محطة قطارات في فوبرتال غربي ألمانيا والأمن يبحث عن المنفذين.

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شكري وأبوالغيط ووزير خارجية اليابان يعربون عن تطلعهم لتعزيز التعاون العربي الياباني

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الدورة الحالية الـ 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي؛ والأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط عن تطلعهم لتعزيز العلاقات العربية اليابانية في كافة المجالات بعد نجاح عقد الدورة الثالثة من الحوار السياسي العربي الياباني.

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البيت الأبيض يكشف نتيجة اختبار كورونا لبايدن

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن نتيجة اختبار كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن "جاءت سلبية مرة أخرى" الثلاثاء.

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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نتنياهو مواجهة التهديدات الإيرانية

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبل توسيع اندماج إسرائيل في المنطقة ومواجهة التهديدات الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الأمريكية.

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