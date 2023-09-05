الرئيس السيسي يهنئ طاجيكستان بيوم الاستقلال
القاهرة - أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلي المارشال كيم جونغ أون رئيس شئون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية.
وأوفد الرئيس، محمد يحيي الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .
كما بعث رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .
وأوفد الرئيس، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية طاجكيستان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة .
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