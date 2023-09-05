"صحة النواب" تثمن دور المستشفى المصري القبطي في نيروبي فى علاج المرضى

كتب نشأت علي:

أشاد الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، بحرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تفقد المستشفى المصري القبطي بالعاصمة الكينية نيروبي، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

وأكد "سليم " فى بيان، الأهمية الكبيرة للمستشفى المصرى القبطى بكينيا ووجود طاقم طبي محترف بالمستشفى يقدم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى في التخصصات المختلفة خاصة أن المستشفى يُصنَّف عند المستوى السادس وهو التصنيف الأعلى في كينيا للمؤسسات الطبية.

وقال الدكتور محمد سليم إن شعوب الدول الافريقية لديهم ثقة كبيرة فى كفاءة وحرفية الاطباء المصريين وأيضا فى الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية مؤكداً الاهمية الكبيرة لتصدير الأدوية المصرية لمختلف دول القارة السمراء

تجدر الاشارة الى أن المستشفى المصرى القبطى بالعاصمة الكينية نيروبي يضم 260 سريرًا إجمالًا، و7 غُرف عمليات مُجهزة على أعلى مستوى، و18 سرير رعاية مُركزة، و27 وحدة لخدمة الأطفال حديثي الولادة، من بينها خدمات الحضَانات والعلاج الضوئي والتدفئة، و33 وحدة غسيل كُلى.

كما يحتوي المستشفى على معمل حاصل على اعتماد الأيزو، ويضم قسم الأشعة، وحدة تصوير شعاعي بانورامي، ووحدة أشعة رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية وجهاز السونار رباعي الأبعاد، وجهاز تصوير الثدي بأشعة الماموجرام، وجهاز التصوير الإشعاعي (التنظير الفلوري)، و3 وحدات أسنان، كما أضيف مؤخرًا للمستشفى معمل قسطرة، كما يضم قسمًا للأورام وصيدلية، ووحدة للعلاج بالأكسجين عالي الضغط، ووحدة العلاج الطبيعي.

وتم التأكيد أن المستشفى من خلال «مركز الأمل» قدّم العلاج والرعاية الصحية لما يزيد على 56 ألف مريض بفيروس نقص المناعة (الإيدز) بالمجان.