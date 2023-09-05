بدء جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- محمود بكار:

بدأت جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، حيث تناقش "مصادر ارتفاع الأسعار و سبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن" ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار.

ويناقش الحوار الوطني أيضًا جلسة "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" ضمن لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وتوافد حضور جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، اليوم ٥ سبتمبر بأرض المعارض بمدينة نصر.