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صبحي وعلام وشخصيات عامة.. سميرة الدغيدي تحتفل بزفاف ابنتها

09:56 م الإثنين 04 سبتمبر 2023
  • عرض 9 صورة
    سميرة الدغيدي تحتفل بزفاف ابنتها
  • عرض 9 صورة
    أشرف صبحي
  • عرض 9 صورة
    أشرف صبحي وزير الرياضة
  • عرض 9 صورة
    سميرة الدغيدي تحتفل بزفاف ابنتها
  • عرض 9 صورة
    سميرة الدغيدي تحتفل بزفاف ابنتها
  • عرض 9 صورة
    سميرة الدغيدي تحتفل بزفاف ابنتها
  • عرض 9 صورة
    سميرة الدغيدي تحتفل بزفاف ابنتها
  • عرض 9 صورة
    سميرة الدغيدي تحتفل بزفاف ابنتها
  • عرض 9 صورة
    سميرة الدغيدي تحتفل بزفاف ابنتها
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(مصراوي):
احتفلت الإعلامية سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الشمس، اليوم الإثنين، بحفل زفاف ابنتها "آية الله"، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة والرياضية.

وكان في مقدمة الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كما حضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة لنخبة من الإعلاميين.

سوق مصراوى

سميرة الدغيدي قنوات الشمس أشرف صبحي

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