مدبولي يتفقد المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية نيروبي

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المستشفى المصري القبطي في العاصمة الكينية نيروبي، على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

ورافق الدكتور مصطفى مدبولي في جولته بالمستشفى كل من السفير وائل نصر الدين، والأنبا بولس، بطريرك عموم افريقيا، ومسئولى المستشفى.

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح تفصيلي حول مكونات المستشفى الذي يضم طاقما طبيا محترفا يقدم خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى في التخصصات المختلفة.

وتمت الإشارة إلى أن المستشفى يُصنَّف عند المستوى السادس وهو التصنيف الأعلى في كينيا للمؤسسات الطبية.

وتجوّل رئيس الوزراء في المستشفى، حيث زار مجموعة من غرف رعاية المرضى، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن المستشفى يضم 260 سريرًا إجمالًا، و7 غُرف عمليات مُجهزة على أعلى مستوى، و18 سرير رعاية مُركزة، و27 وحدة لخدمة الأطفال حديثي الولادة، من بينها خدمات الحضَانات والعلاج الضوئي والتدفئة، و33 وحدة غسيل كُلى.

كما يحتوي المستشفى على معمل حاصل على اعتماد الأيزو، ويضم قسم الأشعة وحدة تصوير شعاعي بانورامي، ووحدة أشعة رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية وجهاز السونار رباعي الأبعاد، وجهاز تصوير الثدي بأشعة الماموجرام، وجهاز التصوير الإشعاعي (التنظير الفلوري)، و3 وحدات أسنان، كما أضيف مؤخرًا للمستشفى معمل قسطرة، كما يضم قسمًا للأورام وصيدلية، ووحدة للعلاج بالأكسجين عالي الضغط، ووحدة العلاج الطبيعي.

وتم التأكيد أن المستشفى من خلال "مركز الأمل" قدّم العلاج والرعاية الصحية لما يزيد على 56 ألف مريض بفيروس نقص المناعة (الإيدز) بالمجان.