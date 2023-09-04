فريق طبي شامل.. "الزراعة" تشكل حملات لرصد أمراض الحيوانات الوبائية بالفيوم -تفاصيل

كتب- أحمد مسعد:

كلَّف الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فريقًا طبيًّا بيطريًّا شاملًا من (الإدارة المركزية للطب الوقائي والإدارة العامة للخدمات البيطرية والإدارة العامة للإرشاد والإدارة العامة للرعاية البيطرية وإدارة التفتيش)، بالتوجه إلى محافظة الفيوم، وتم عمل تقصٍّ عن الأمراض الوبائية بقرى مركزَي (الفيوم وسنورس)، وتم متابعة أعمال التحصين بتلك المراكز.

ووجه صابر، في بيان له اليوم الإثنين، بضرورة متابعة التسجيل والترقيم، وتأكيد تركيب الأرقام القومية بآذان الحيوانات، وتم متابعة أعمال التأمين على الماشية من خلال أطباء إدارة الخدمات وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وتم متابعة أعمال الرعاية البيطرية والعلاج الاقتصادي في الوحدات البيطرية بقرى مركزَي الفيوم وسنورس، بالإضافة إلى عمل ندوة إرشادية وتوعوية بمقر مديرية الزراعة بالفيوم عن أهمية التأمين الصحي العادي على الماشية والفوائد والمميزات التي يقدمها الصندوق لعملائه من المستأمنين.

جدير بالذكر أن هذه القوافل والندوات الإرشادية تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية على نشر الوعي بين المربين والفلاحين؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.