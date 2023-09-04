رؤية إفريقية موحدة قبلCOP28 .. سويلم يصل إلى نيروبي للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية"

كتب- أحمد السعداوي:

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الكينية نيروبي؛ للمشاركة في "قمة المناخ الإفريقية" والتي تتناول ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على القارة الإفريقية.

وقال سويلم، في بيان له اليوم الإثنين، إن المشاركة في هذا المؤتمر المهم تأتي حرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف الدول في ما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع ملف التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه؛ خصوصًا بالقارة الإفريقية .

وأضاف وزير الري أن هذه القمة تهدف إلى الخروج برؤية إفريقية موحدة للتعامل من قضايا المناخ؛ لعرضها خلال قمة المناخ المقبلة COP28 والمزمع عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي سويلم العديد من الوزراء الأفارقة المعنيين بملف المياه، وكبار مسؤولي المياه بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه .