السماح بالمغادرة من أي ميناء.. إجراءات لتعظيم "سياحة اليخوت" في مصر

كتب- محمد أبو بكر:

يجري قطاع النقل البحري العديد من الإجراءات لتعزيز تجربة سياحة اليخوت ، والعمل على تيسير إجراءات وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية الواقعة على سواحل مصر.



وتم إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتيسير تلك الإجراءات، وتتولي وزارة النقل إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، وتُعد النافذة بمثابة موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يستطيع من خلاله مالك اليخت أو من ينوب عنه بـ إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يحدث بالدول الرائدة بهذا المجال، وفقاً لبيان قطاع النقل البحري.



وترسل النافذة الرقمية آلياً للجهات المعنية مراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة، وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة خلال 30 دقيقة، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي تُحصل إلكترونياً بواسطة النافذة بالدولار الأمريكي، خاصة وأن إجراءات اليخوت كانت تتطلب من 15 إلى 30 يوم.



وتم وضع رابط بموقع النافذة الرقمية لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية للآتي (إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية، والموقع الرسمي لهيئة قناة السويس)؛ لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحى الدولى "قناة السويس" إذا كان ضمن برنامج الرحلة له وطبقاً لموقع المغادرة وموقع الوصول.

وتم إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بمصر ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن الآتي: ( مواصفات الأرصفة والطاقات الإستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الإتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حالياً، بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية، إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات و التى يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر، شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها، إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية



كما تم تحديد تعريفة موّحدة لـ رسوم التراكى على جميع الأرصفة، ومحطات الركاب، والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل، و بعملة واحدة؛ لتجنب مشكلة تضارب رسوم التراكى الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل فى مقابلات التراكى وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة والتى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية.



كما سيتم إطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجاري عام أو مارينا خاصة)، طبقاً للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة، والظهير السياحي المطلوب زيارته، كما أنه يدخل من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتبسيط الإجراءات الخاصة بها للـسماح لها بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.