بالتفاصيل.. "السياحة والاستثمار" تضع خطة لزيادة الطاقة الفندقية في مصر



كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن وزارة السياحة والآثار مع هيئة الاستثمار وضعت خطة تعمل عليها حالياً لزيادة الطاقة الفندقية في مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف "حلقة" لـ "مصراوي"، أن الخطة التي تعمل عليها وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة لزيادة الطاقة الفندقية بالتعاون مع هيئة الإستثمار، تضمن تحفيز استثماراتهم في القطاع السياحي وخاصة الفندقي.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد دخول مدن مستحدثة مثل العلمين الجديدة تتطلب مزيد من الاستثمار التوسعي بامتداد الساحل الشمالي، وتحتاج مبالغ مالية للمزيد من التطوير، وبدأت في تحقيق أرقام كبيرة للسياحة المصرية.

وأشار إلى أنه ينبغي توعية المواطنين بوجود حملات توعية وطنية، وليس فقط لمتابعي السوشيال ميديا أو التليفزيون لأن هذه المجموعة مثقفة وتستطيع التعامل مع السياح، نحتاج توعية بالأماكن السياحية للأشخاص الذين لا يمتلكون ثقافة التعامل مع السياح، مع زيادتها بالمدارس، حتي يكرر السائح رحلته أكثر من مرة.

وفي سياق متصل، أعرف عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن رغبة الدولة في زيادة الطاقة الفندقية، بوجود خطة واضحة لزيادة أعداد الغرف، وتحسين مناخ الاستثمار في الفنادق للقطاع الخاص، والإجتماع بشكل مستمر مع المستثمرين الأجانب في القطاع الفندقي وشركات السياحة.

وأضاف "القاضي" لـ "مصراوي"، أنه سيتم توضيح اهتمام الدولة المصرية بالسياحة والتسهيلات التي تقدمها " نفتح شهيتهم للتعرف على فرص الاستثمار الفندقي في مصر وبعدها بنوصله للجهات المعنية للفنادق وجمعيات المستثمرين في البحر الأحمر وسيناء.

فيما قال مجدى صادق، عضو الغرفة السياحية، خلال حواره لـ "مصراوي"، أنه يجب زيادة الطاقة الفندقية في مصر لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين الأجانب، لافتاً إلى أنه يمكن استضافة المصريين الأجانب في شققهم المغلقة.

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