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BBC

اصمدوا.. السيسي للمصريين: ماتفرجوش الناس علينا

04:01 م السبت 30 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد عمارة:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بالصمود في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها الدولة.

وقال السيسي، خلال كلمته باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت: إحنا بنصلح مسار، مش هقول إحنا مش مسئولين عنه، مسار صعب أوي، مسار الدول المتخلفة، مسار السياسات اللي بتستهدف الاستمرار، يبقى قاعد هنا على طول يعني.

وأضاف الرئيس السيسي: لا والله، اللي بنعمله لا يتناسب مع هذه السياسات، موضوع البلد أكبر بكتير، عايزين تعيشوا في أنهي دولة، اللي بيربي وعنده أسرة فيها 2 و3 بيعاني وبيتحمل، وبيعمل جمعيات، عايزين تبنوا مصر، وتخلوها دولة كده يعني، هل فيه مغامرة واحدة دخلنا فيها، بتعتبروا التنمية مغامرة؟ بتعتبروا البناء والإصلاح مغامرة، يااااه، متختزلوش القضية بتاعة بلدنا ومتفرجوش الناس علينا، اصمدوا وحولوا الظروف القاسية لمنحة، وصدقوني كل ما تصمدوا كل ما هتعدي.

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تغطية مباشرة- "هنحكي حكاية بلدنا".. الرئيس السيسي يشهد مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز