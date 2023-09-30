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فتش عن قلبك.. جمال شعبان يعلق على وفاة أحمد العدل

01:44 م السبت 30 سبتمبر 2023

الدكتور جمال شعبان

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كتب- محمد أبو بكر:

نعى الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، الفنان الشاب، أحمد العدل، نجل الفنان الراحل، سامي العدل.

وأضاف "شعبان" عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أن الموت المفاجئ أو موت الغفلة أو البغتة أو التوقف القلبي المفاجئ، هو ظاهرة العصر وعلامات آخر الزمان.

وأكد استشاري أمراض القلب، أنه يجب أن نهتم بفحص القلب المبكر ومعرفة الأرقام الحيوية وضبطها والاهتمام بقياسات الضغط، والسكر والكوليسترول.

وأشار عميد معهد القلب الأسبق إلى تجنب التدخين أو مجالسة المدخنين وأهمية الحفاظ على الوزن سواء من خلال المشي أو التخسيس.

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