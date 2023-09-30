السيسي يصل مقر افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"

كتب- محمد أبو بكر:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي،قبل قليل، إلى مصر افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز.

وتشهد قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

ويستهدف المؤتمر عرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات منذ عام 2011 وحتى اليوم.