حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلاد لا تنمو أو تكبر بالكلام ولكن يكون ذلك بالجهد والعمل والإخلاص.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" الذي يستمر على مدار 3 أيام: البلاد لا تعيش وتنمو وتكبر كده، بتكبر وتنمو بعمل وجهد وتضحية وإخلاص وأمانة مش كلام.

وتابع الرئيس السيسي: النهاردة وبكرا وبعده هنحكي حكاية بلدنا، هنحكي الحكاية بتاع مصر من 2011 لغاية النهاردة.

وواصل: مهم أوي تعرفوا الحكاية من منظور يعني إيه دولة كانت بتقابل تحديات كبيرة، وبكرر الكلام ده كتير للتذكرة عشان قدام ربنا أقوله قولت وكررت بدل المرة 100 مرة.