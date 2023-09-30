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BBC

حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص

10:39 ص السبت 30 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلاد لا تنمو أو تكبر بالكلام ولكن يكون ذلك بالجهد والعمل والإخلاص.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" الذي يستمر على مدار 3 أيام: البلاد لا تعيش وتنمو وتكبر كده، بتكبر وتنمو بعمل وجهد وتضحية وإخلاص وأمانة مش كلام.

وتابع الرئيس السيسي: النهاردة وبكرا وبعده هنحكي حكاية بلدنا، هنحكي الحكاية بتاع مصر من 2011 لغاية النهاردة.

وواصل: مهم أوي تعرفوا الحكاية من منظور يعني إيه دولة كانت بتقابل تحديات كبيرة، وبكرر الكلام ده كتير للتذكرة عشان قدام ربنا أقوله قولت وكررت بدل المرة 100 مرة.

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