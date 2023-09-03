خاص| "الأزهر" تفتتح كلية زراعة للبنات للمرة الأولى في تاريخ الجامعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم افتتاح كلية زراعة للبنات بالقاهرة، للمرة الأولى في تاريخ الجامعة، خلال العام الدراسي الجديد 2023\2024.

وقال الشربيني في تصريحات لمصراوي، الأحد، إنه تمت إتاحة الالتحاق بكلية الزراعة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، في رغبات القبول بكليات بالقاهرة والأقاليم، والتي بدأ التسجيل بها مساء أمس السبت، للطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن كلية الزراعة الجديدة للبنات بالقاهرة سيكون مقرها بجوار كلية الزراعة بنين بحرم الجامعة بمدينة نصر، وتقبل طالبات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالكلية، ولكن سيتم اختيار الطالبات الحاصلات على المجاميع الأعلى من الذين تقدموا للقبول بها.

ونوه الدكتور محمد الشربيني، إلى أن أعضاء من هيئة التدريس بكلية الزراعة للبنين بالقاهرة سيتولون إلقاء المحاضرات والسكاشن للطالبات بكلية الزراعة للبنات، وسيتم الاستعانة بأساتذة آخرين من مختلف التخصصات بكليات الجامعة.

وفتحت بوابة مصر الرقمية، قبل قليل، باب تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، للطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية 2023.

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