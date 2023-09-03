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جمارك مطار القاهرة تحرر 22 محضراً خلال النصف الثاني من أغسطس

09:00 ص الأحد 03 سبتمبر 2023
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    احباط محاولات تهريب بالمطار
  • عرض 4 صورة
    احباط محاولات تهريب بالمطار
  • عرض 4 صورة
    احباط محاولات تهريب بالمطار
  • عرض 4 صورة
    احباط محاولات تهريب بالمطار
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كتب- محمد عبيد:
حررت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى 22 محضراً جمركياً في النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، اشتملت على 17 محضراً ضبط بمبني الركاب رقم (٣) عبارة عن احد عشر محضر ضبط جمركي "مخدرات متنوعة"، ومحضر ضبط "اسلحة بيضاء"، و محضر ضبط "نقد مصري"، ومحضر ضبط "أدوية محظورة"، ومحضر ضبط "تليفونات محمولة"، ومحضر ضبط "مستلزمات طب الأسنان"، وكانت أرقام المحاضر من رقم ٢٠٥ إلى ٢٢١ .

وتم تحرير 3 محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (٢) منهم محضري ضبط "شرائط لعقاقير مخدرة"، ومحضر ضبط "مسامير طبية"، من أرقام ١٠٦ إلى ١٠٨ .

وفي مبنى الركاب رقم (١) والمعروف بالمطار القديم تم تحرير محضري ضبط احدهما "نقد مصري في صالة السفر " رقمي ٥٠ و ٥١ .

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جمارك مطار القاهرة تهريب أدوية تهريب مستلزمات طبية تهريب منشطات

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