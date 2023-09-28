طلاب المدارس يستمتعون بأفلام وأنشطة أولادنا -(صور)
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كتب- محمد شاكر
نظم ملتقى أولادنا السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، برنامج خاص لزيارات طلاب المدارس للمشاركة في فعاليات الملتقي للتوعية بذوي القدرات الخاصة، وذلك على مدار أيام الملتقى الذي تختتم فعالياته غدا الجمعة.
وجاءت زيارات المدارس للاستمتاع بمعرض السينما وورش عمل والندوات وغيرها من الفعاليات.
وحضر الفعاليات عدد من طلاب المدارس القومية، على رأسها كل من:
القناة، النصر بالمعادى،
أسماء فهمى القومية،
ليسيه الهرم،
أبو الهول القومية، العجوزة القومية،
ليسيه باب اللوق، فرانكو،
الجيزة القومية،
ليسيه الاسكندرية،
النيل القومية، فرانكو
قومية الأهرام، وغيرها من المدارس التي شاركت بوفود من طلابها في الملتقى.
وانطلقت الدورة السابعة لملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت عنوان الحياة حلوة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن،
وتستمر فعاليات الدورة حتى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة 41 دولة عربية وأجنبية وتتضمن عروض فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الاماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة.
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