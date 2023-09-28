نائب محافظ الجيزة يتفقد استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

حريق في أحد المحلات بالموسكي وتحرك عاجل من الحي

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الدكتور إبراهيم مدكور الثانوية، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن محفوظ الإعدادية بنات، ومدرسة النصر، ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة أبو النمرس.

وتابع النائب، وفقًا لبيان المحافظة، التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية، في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع مدارس مراكز ومدن المحافظة، والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات، والحفاظ على نظافة دورات المياه، وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

والتقى النائب، بعدد كبير من المعلمين، مؤكدًا حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم، من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠.

وتفقد الشهابي، أعمال تطوير وتوسعة طريق 6 أكتوبر، بداية من مدرسة ترسا التجريبي، حتى كوبري شبرامنت؛ تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق.

ووجه النائب، رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

ورافق الشهابي، خلال جولته الميدانية، مبروك عمارة، رئيس مركز أبو النمرس، والسيد عاشور، مدير عام الإدارة التعليمية بأبو النمرس، وأمل حنفي، وكيل الإدارة التعليمية بأبو النمرس ومسؤلي هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والشركة المنفذة لأعمال الرصف.