وزير الري: تحديد كميات مياه الصرف الزراعي التي يُمكن إعادة استخدامها

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع أعضاء لجنة تفعيل منظومة شبكة الرصد البيئي لمتابعة أعمال اللجنة وما انتهت إليه من أعمال اللجنة من مخرجات.

وصرح الدكتور سويلم، بأن أعمال اللجنة تستهدف تحديد نوعية المياه بالترع والمصارف لتحديد كميات مياه الصرف الزراعي التي يُمكن إعادة استخدامها وتحديد نوعيتها بالشكل الذي يسمح باستخدامها في الزراعة وغيرها من الاستخدامات، خاصة في ظل سياسة الدولة للتوسع في إعادة استخدام المياه للتعامل مع تحدي محدودية الموارد المائية في مصر.

وتم استعراض ما قامت به اللجنة من مراجعة لشبكات الرصد الحالية، وتحديد مواقع نقاط الرصد على خريطة لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة استخدام المياه.

ووجه الدكتور سويلم بقيام اللجنة بتحديد المواقع الجديدة التي يمكن إضافتها وخاصة عند محطات خلط مياه المصارف الزراعية مع مياه الترع مع وضع آلية لتحديد نقاط الرصد المناسبة لضمان مطابقة المياه الناتجة عن عملية الخلط للمعايير المطلوبة.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية العمل على تطوير المعامل التابعة للوزارة وإمدادها بأحدث الأجهزة ورفع كفاءة العاملين بها لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات وقدرات هذه المعامل لدعم متخذي القرار، خاصة في ظل الدور البارز لهذه المعامل في دعم أعمال مراقبة وتقييم نوعية المياه السطحية والجوفية من خلال إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على نوعية المياه.

ووجه الدكتور سويلم بدراسة الهيكل التنظيمي للمعامل التابعة للوزارة وضمان التنسيق بينها لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الموجودة بها سواء من الأجهزة أو العناصر البشرية.

كما وجه بدراسة سُبل استخدام السيارات المصممة كمعامل متنقلة بالشكل الذي يحقق سهولة وسرعة قياس نوعية مياه الترع والمصارف بالمواقع المختلفة.

وتم عقد اللقاء بحضور المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور محسن يسري، رئيس اللجنة والأستاذ المتفرغ بالمركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة نوران البدوي، مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه، والدكتورة دينا علي، بمكتب فني الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة هالة محمد، بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس عبد الحميد عبد المريد، مدير المعامل المركزية بالوادي الجديد سابقا.