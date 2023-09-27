مصادر: عبد السند يمامة يحصل على تزكية 24 عضوًا بالبرلمان

كتب- نشأت علي:

كشفت مصادر برلمانية بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن الهيئة انتهت من تحرير نماذج تزكية مرشح الحزب بالانتخابات الرئاسية الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عدا نائبين فقط، من أصل 26 عضوا بمجلس النواب منتمين لحزب الوفد، في انتظار وصولهم للمجلس لتحرير نموذج التزكية.

وأوضحت المصادر، أن 24 عضوا وفديا بمجلس النواب، انتهوا من تحرير النماذج لتزكية "يمامة" بالانتخابات الرئاسية.

ويتبقى النائب محمد عبد العليم داوود، والنائب سليمان وهدان، للتوقيع على وثيقة التزكية.

وتنص المادة 142 من الدستور على: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".