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السيسي يتوسط صورة تذكارية مع أوائل الخريجين ضمن يوم تفوق جامعات مصر

09:19 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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أ ش أ:
توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع أوائل الخريجين ضمن يوم تفوق الجامعات المصرية.

وكان الحفل قد شهد تقديم عروض فنية لكورال روح الشرق، يقدمها شباب جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل الخريجين جامعات مصر

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