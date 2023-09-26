السيسي يكرم أوائل الخريجين ضمن يوم تفوق جامعات مصر

كتب- محمد أبو بكر:

يكرم الرئيس السيسي أوائل الخريجين ضمن يوم تفوق جامعات مصر.

ويشهد الرئيس السيسي، تكريم مجموعة من أوائل الطلاب والمتفوقين، في رسالة تأكيد وعرفان للعقول المصرية النابغة، وأن الدولة المصرية تقدر العلم والتعلم والبحث العلمي، وتهتم بكل المتفوقين والعقول النابغة، وتمكن المصريين في كل المجالات والقطاعات، وتنهض بعقول شبابها.

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