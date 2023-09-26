بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد تكريم مجموعة من أوائل الطلاب المتفوقين
كتب- محمد أبو بكر:
يشهد الرئيس السيسي، بعد قليل تكريم مجموعة من أوائل الطلاب والمتفوقين، في رسالة تأكيد وعرفان للعقول المصرية النابغة، وأن الدولة المصرية تقدر العلم والتعلم والبحث العلمي، وتهتم بكل المتفوقين والعقول النابغة، وتمكن المصريين في كل المجالات والقطاعات، وتنهض بعقول شبابها.
وحضر الرئيس، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، و انطلاق الجلسة النقاشية التي كان عنوانها (بناء الإنسان المصري) في ثلاث أركان رئيسية.
اقرأ أيضًا:
سوق مصراوى
-
أسرع طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون من المنزلتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
-
أحدث موديلات البنطلون الجينز للرجال لعام 2023تفاصيل
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: