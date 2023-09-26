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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد تكريم مجموعة من أوائل الطلاب المتفوقين

06:33 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الرئيس السيسي

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كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الرئيس السيسي، بعد قليل تكريم مجموعة من أوائل الطلاب والمتفوقين، في رسالة تأكيد وعرفان للعقول المصرية النابغة، وأن الدولة المصرية تقدر العلم والتعلم والبحث العلمي، وتهتم بكل المتفوقين والعقول النابغة، وتمكن المصريين في كل المجالات والقطاعات، وتنهض بعقول شبابها.

وحضر الرئيس، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، و انطلاق الجلسة النقاشية التي كان عنوانها (بناء الإنسان المصري) في ثلاث أركان رئيسية.

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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد تكريم مجموعة من أوائل الطلاب المتفوقين