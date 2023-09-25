بـ"رقم المشترك".. 7 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة "كهرباء"
كتب- محمد صلاح:
أتاحت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك فقط.
ويستعرض "مصراوي" طريقة الإستعلام ، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وأعلنت الشركة، بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشتركين في جميع أنحاء شركات توزيع الكهرباء من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023، عبر للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك:-
1- الدخول للرابط المحدد من هنا الذي حددته شركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا 2023.
2- يقوم العميل الواقع في نطاق عمل الشركة باختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك.
- اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.
- اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.
- اختيار المنطقة التابع لها، من ضمن نطاق الشركة.
- الاستعلام من خلال كتابة رقم المشترك الموجود أعلى الفاتورة.
- إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك.
- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.
- استكمال إجراءات الدفع.
سوق مصراوى
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