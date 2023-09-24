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مروة ناجى ونجوم الإنشاد فى احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى

07:28 م الأحد 24 سبتمبر 2023
  • عرض 6 صورة
    احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى
  • عرض 6 صورة
    احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى
  • عرض 6 صورة
    احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى
  • عرض 6 صورة
    احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى
  • عرض 6 صورة
    احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى
  • عرض 6 صورة
    احتفالية الأوبرا بذكرى المولد النبوى
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كتب- محمد شاكر
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية تقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام ومشاركة الفنانة مروة ناجى مع نجوم الإنشاد الدينى بالأوبرا إبراهيم فاروق، طه حسين، محمد عبد الحميد، تامر نجاح وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 26 سبتمبر على المسرح الكبير، وذلك بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف.

يتضمن البرنامج فاصلين تحيى الثانى مروة ناجى بنخبة مختارة من الأناشيد والابتهالات التى تحتفى بمولد الرسول الكريم وتعبر عن مكارم الاخلاق والتعاليم السمحة للدين الاسلامى منها برضاك يا خالقى، نبينا الكريم، محمد يا رسول الله، كم ناشد المختار ربه، خد بايدى، ام النبى، القلب يعشق

أما الفاصل الأول فيضم موشح تجلى مولد الهادى، حب الرسول، على باب سيدنا النبى، قمر، ماشى فى نور الله، الف الف صلاة، الفين صلاة ع النبى، دعونى.

الجدير بالذكر أن الأوبرا وجهت الدعوة للعديد من سفراء الدول العربية والإسلامية وعدد من الإعلاميين وكبار الكتاب والنقاد والقنوات الأرضية والفضائية ووكالات الأنباء العالمية لحضور الاحتفالية.

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احتفالية الأوبرا المولد النبوي مروة ناجي

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