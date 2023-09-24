برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. مُلتقى توظيفي للشباب يُوفر 1323 فرصة.. غدا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الشرقية مُلتقى توظيف للشباب، يُوفر 1323 فرصة عمل برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً.

أضافت العمل في بيان الأحد، أن الملتقى يأتي بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، يوم الإثنين الموافق 25 من سبتمبر الجاري، بمقر شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، بمشاركة 30 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

وأوضحت أن الملتقي، يتضمن العديد من التخصصات والوظائف، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

من جانبه أشار، أحمد عبد الهادى، وكيل مديرية العمل بالشرقية، أن فرص العمل متوفرة في الشركات الآتية:

- إس أي وايرينج سيتمز ايجبيت.

- اسبرانتو جينز .

- نانا سكريت.

- عمال مصر والسعودية المصرية للاملاح والمعادن.

- قدس تكس.

- آل شاهين.

- كى سى جى تكستايل.

- لوتس تكس.

- هواى لتصنيع وتجميع الأدوات الصحية.

- الرواد لصناعة المواسير.

- النساجون الشرقيون.

- المصرية الأوروبية للأمن.

-الحصن للمنسوجات.

- دابر إيجيبت ليمتد.

- فينكس للأمن والحراسة.

- النسور للأمن والحراسة.

- ميكواند.

- خلفتكس للغزل والنسيج.

- كان تكس.

- سالم وزان أبوالعطا.

- إندومي.

- إيديتا للصناعات الغذائية.

- ديورافيت.

- جارديان ايجبت.

- أرما للصناعات الكيماوية للصابون والمنظفات.

- الماسية لانتاج السيراميك فارسينا.

- السويسرية للملابس الجاهزة.

- جمعة لتصنيع الجيلاتى والمثلجات.

- الصقر لتجارة وصناعة الآلات والمعدات كازارين.

- نسور جروب لادارة المشروعات.

- العربية جروب، التى تعمل فى العديد من مجالات العمل الصناعية والتجارية والغذائية .

وأضاف وكيل المديرية أن التخصصات المطلوبة هي كالآتي:

- كهربائى كنترول.

- مبيض محارة.

- لحام.

- مشرف مبيعات داخلى.

- مسؤول مبيعات داخلى.

- منسق معروضات.

- أمين مخزن.

- عمال مخازن.

- عمال خدمات وبوفيهات.

- منسق تسليمات عملاء.

- مشرف تسليمات عملاء.

- عمال انتاج.

- مشرفين أمن.

- افراد امن.

- فنيين صيانة أجهزة منزلية.

- سائقين درجة أولى.

- فنى تجميع أثاث.

- فنى تركيبات.

- فنى كهرباء كنترول.

- محاسب خزينة.

- مسئول مشتريات.

- عمال خياطة.

- صيانة مكن.

- مدير حسابات.

- مستخلص جمركي.

- مترجمين لغة أجنبية.

ونوه وكيل مديرية العمل بالشرقية، إلى أن الرواتب تبدأ من 3000 جنيه حسب الخبرة، ودعا الشباب الراغب فى العمل المشاركة فى الملتقى للحصول على فرصة عمل مناسبة.