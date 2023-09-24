محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء عدد من المحاور المرورية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين

كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدد من المحاور المرورية الجارى تنفيذها بطريق مصر أسيوط الزراعي نطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين، لمتابعة سير العمل بها والتأكد من مدى التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال.

وشدد محافظ الجيزة، خلال الجولة، على رؤساء المراكز والمدن الواقعة في نطاقها المشروعات سرعة إزالة التعديات والمنشآت المتعارضة معها؛ لتمكين الشركات القائمة على الأعمال من الإنتهاء من القطاعات المتبقية .

كما وجه المحافظ مسئولى الشركات المنفذة بمنع تراكم أي مخلفات بمواقع العمل ورفعها أول بأول للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

شملت جولة المحافظ، تفقد أعمال إنشاء كوبرى أعلى مزلقان ابوالنمرس ووصلة محور حسب الله الكفراوى نطاق أبو النمرس، وأعمال تطوير ورصف طريق أبو ربع بمدخل مركز ومدينة البدرشين.

وأشار محافظ الجيزة إلى، أهمية تلك المحاور في دعم السيولة المرورية بالقطاع الواقع جنوب المحافظة والربط بين المراكز وبعضها وتسهيل حركة تنقل المواطنين .

ولفت راشد، أن أعمال إنشاء كوبري أعلى مزلقان أبوالنمرس يساهم في نقل الحركة من طريق مصر أسيوط أعلى السكك الحديدية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وتابع موضحًا أنه، تُجرى أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق ابو ربع بمركز ومدينة البدرشين، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية؛ استكمالاً لما تشهده مدينة البدرشين من دعم منظومة الطرق.

ورافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، محمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، و مبروك عمارة، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، وهاني السيسي، رئيس مركز ومدينة الحوامدية، ومحمود زين العابدين، رئيس مركز ومدينة البدرشين .