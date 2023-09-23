على نفقة المستهلك.. متى يتم استبدال عداد الكهرباء المُعطل؟

كتب- محمد صلاح:

نشر قسم القراءات الشئون الفنية هندسة كهرباء التحرير بدر قطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، حلولا للمشكلات التي تواجه أصحاب عدادات الكهرباء.

وأوضح قسم القراءات الشئون الفنية هندسة كهرباء التحرير "بدر" قطاع السادات، خطوات استبدال العداد المعطل على نفقة المستهلك.

وقال إنه يجب على المستهلك الانتباه لمتابعة مؤشر العداد ومتابعته حال توقف المؤشر عن الحركة في وقت كان يستهلك فيه الكهرباء، كأن يكون أي جهاز كهربائي يعمل، ومع ذلك العداد يكون ثابت ولا يتحرك يكون هناك مشكلة ما في عداد الكهرباء.

وأضافت أنه حال ملاحظة تسجيل العداد قراءات قديمة سبق وتمت المحاسبة عليها، فهذه أيضا مشكلة في العداد، وفي الحالتين يجب على المستهلك إبلاغ إدارة الكهرباء المسؤولة عن منطقته وستقوم بعمل الفحص الفني اللازم واستبدال العداد المعطل بعداد جديد على نفقة المستهلك.

وأشارت إلى أن إدارات شركات توزيع الكهرباء تقوم بتقسيط ثمن العداد الجديد لأقساط بسيطة تخصم بشكل شهري بحيث تخفف عن المشترك عبء السداد الفوري لثمن العداد الجديد، لافتا إلى أنه من خلال الاتفاق بين الطرفين يتم جدولة ثمن العداد الجديد وتحديد قيمة القسط التي تريح المستخدم.​