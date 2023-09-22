بعد حوادث هجوم القرش.. توجيه عاجل من "المنشآت الفندقية" لفنادق "جنوب سيناء والبحر الأحمر"

كتب- محمد أبو بكر:

أرسلت غرفة المنشآت الفندقية، منشورًا إلى فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر، للتأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط السلامة والإنقاذ في الشواطئ.

وأكدت المنشآت الفندقية في منشورها، أنه إشارة إلى ضوابط السلامة والإنقاذ للحد من تعرض السائحين لهجوم أسماك القرش وما شهدته الشواطئ المصرية في الآونة الأخيرة وتعرض بعض السائحين لهجوم أسماك القرش، وأخرها مدينة دهب.

وتابعت: (جدير بالذكر أن شهري أكتوبر ونوفمر، هما موسم أسماك القرش في مصر، لذا يرجي من سيادتكم التكرم بالتنبيه على المسئولين بفندقكم ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بكل الضوابط الفنية، وتعليمات السلامة في الشواطئ)، وهي كالآتي:

- حال ظهور أي أسماك قرش يتم إبلاغ الإدارة العامة للمحميات وزارة البيئة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

- الإلتزام بإجراءات وضوابط السلامة والأمان المتعارف عليها والصادرة من الجهات المختصة بشأن أنشطة الغوص او السنوركلينج.

- تجنب أي ممارسات من شأنها اجتذاب أسماك القرش أو أي أسماك أخرى قد تؤدي إلى تعريض حياة السائقين للخطر كالسباحة على سطح الماء بالابتعاد عن المسارات المتعارف عليها.

- ضرورة وضع لافتات للتنبيه المشدد على السائحين بحظر إلقاء آية مخلفات أو بقايا أطعمة في المياه بغرض إطعام الأسماك، حيث يترتب على ذلك تجمع أسماك كثيرة ومن ثم قيام أسماك القرش بمهاجمتها، الأمر الذي يترتب عليه تعرض السائقين للخطر.

- في حال ظهور سمكة القرش بأي منطقة يجب إخلاؤها فوراً من ممارسة السباحة مع وضع لافتة بشكل مؤقت تشير إلى ظهور سمكة قرش بهذه المنطقة.

- التأكيد على النزلاء الابتعاد عن السباحة بالاماكن المحظورة.

- التأكد من وجود المواد اللازمة للإسعافات الأولية على شاطئ الفندق.

- التنسيق مع مراكز الغوص لوضع خطة لمواجهة المواقف الطارئة لسرعة إنقاذ السائحين حال تعرضهم لهجوم أسماك القرِش.

- التأكد من حصول منقذي الشواطئ على الدورات التدريبية اللازمة بصفة دورية، بالتعاون مع مراكز الغوص.

- ممنوع منعًا باتًا الصيد بجوار الفنادق والإبلاغ في حال وجود أي قوراب صيد بالقرب من الفنادق أو منطقة الخليج، خاصة أن رائحة الأسماك تجذب أسماك القرش للهجوم عليها.