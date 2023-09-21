برنامج "معكم منى الشاذلي" ينتقل لقناة ON
كتب- إسلام لطفي:
حصلت قنوات ON TV على حق إذاعة برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة.
وبذلك ينتهي بث البرنامج من على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ON TV الأسبوع المقبل.
وحقق برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر عشر سنوات حقق نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية، والانتقال إلى ON TV سيكون استمرارًا لصيغته الناجحة التي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.
والبرنامج بفقراته المتنوعة بين الإنسانية والثقافية والاجتماعية والفنية حصد العديد من الجوائز والتكريمات والاستفتائيات كأفضل برنامج في عدد كبير من بلدان العالم العربي.
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