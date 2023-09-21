افتتاح 3 معارض "أهلا مدارس" بالعمرانية وإمبابة والبدرشين

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 3 من معارض "أهلا مدارس" بأحياء العمرانية وإمبابة ومركز البدرشين لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والمواد الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأكد محافظ الجيزة، حرص المحافظة، على التوسع في إقامة المعارض السلعية بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار دورها المهم لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مشيرا إلى أن المعارض مستمرة حتى بداية العام الدراسي الجديد لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم افتتاح معرض فيصل منذ أيام على مساحة 2000 وجار التوسع في إنشاء المعارض لتغطية قطاعات المحافظة.

وأضاف محافظ الجيزة أن المعارض تضم كل احتياجات الطلاب من مستلزمات مدرسية، وملابس، وشنط، وأحذية بالإضافة إلى السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 30% إلى 50%على جميع المعروضات.

وشملت افتتاحات محافظ الجيزة 3 معارض بنهاية شارع مستشفي الصدر بالقرب من قسم العمرانية، وبشارع المطار بحي إمبابة، وبشارع عمرو بن العاص بجوار بنك مصر بمركز ومدينة البدرشين.

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لإقامة هذه المعارض بأحياء ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير المستلزمات والاحتياجات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع كبرى الشركات والمكتبات.

ووجه "راشد"، مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على العارضين وتسكين مفتش تمويني لمتابعة سير عمل المعارض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

رافق المحافظ، اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، وأسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية وإمبابة ورئيس مركز ومدينة البدرشين ورئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.​