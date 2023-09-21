نائب بالشيوخ: إقامة انتخابات الرئاسة تحت إشراف قضائي يؤكد نزاهتها

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات على إقامة انتخابات رئاسة الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل، يؤكد نزاهة وشفافية الاستحقاق الدستوري المرتقب، كما يدعم مبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الأنظمة السياسية المختلفة.

وأشاد "دياب" في بيان الخميس، بما قامت به الدولة والهيئة الوطنية وكذلك بيان الحوار الوطني حول نزاهة العملية الانتخابية.

وأضاف أن تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات الرئاسة ستكون تحت مراقبة ومتابعة كل الجهات التي نص عليها القانون والدستور، يعزز مبدأ الشفافية، ويؤكد أن كل الأجواء مهيئة لانتخابات لانتخابات ديمقراطية.

وثمن وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، موقف الهيئة الوطنية للانتخابات التي شددت على أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، ما يؤكد استقلاليتها كما نص الدستور المصري.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ردا على أي محاولات للتشكيك في نزاهة الانتخابات القادمة.

وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات تهدف للتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، في ظل الأجواء الديمقراطية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك مبادئ الحوار الوطني.

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