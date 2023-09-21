"الفيتامينات والمعادن لا تسبب آثارًا جانبية؟".. هيئة الدواء توضح الحقيقة
كتب- أحمد جمعة:
علقت هيئة الدواء المصرية، على تداول بعض المعلومات بشأن كون الفيتامينات والمعادن آمنة تمامًا ولا تسبب آثارًا جانبية.
وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن الفيتامينات والمعادن تعد آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح، تحت إشراف مختص، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية، وتفاعلات مع الأدوية الأخرى إذا تم استخدامها بشكل خاطئ.
وأكدت أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما أوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، حيث أن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.
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