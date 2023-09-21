حدث ليلاً| تفاصيل تثبيت "الفيدرالي" لسعر الفائدة.. وتطورات الأزمة الليبية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي وادولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نقيب الزراعيين: زيادة تصدير 200 ألف طن بصل عن العام الماضي أدى لارتفاع الأسعار

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، أن قرار دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة حاليا وعلى رأسها إضافة نحو 4 ملايين فدان، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع الأفقي والرأسي في الأراضي الزراعية.

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الاحتياطي الفيدرالي يوافق التوقعات ويثبت سعر الفائدة الأمريكية

قرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، عند نفس مستوياتها في يوليو الماضي، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين.

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لماذا ثبت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر؟

كما كان متوقعا من أغلب المحللين، جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، اليوم الأربعاء، بتثبيت سعر الفائدة، عند نفس مستوياته في يوليو الماضي، ليبقى في نطاق بين 5.25 و5.5%.

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زيلينسكي ينتقد حق النقض الروسي بمجلس الأمن

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أسفه لعجز الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك اليوم الأربعاء.

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المركزي الأمريكي يخفض توقعاته لمعدل البطالة لـ 3 سنوات

خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته لمعدل البطالة في الولايات المتحدة خلال العام الجاري والعاملين المقبلين.

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الانتهاء خلال 4 سنوات.. وزير النقل يكشف تفاصيل مسار الخط الثاني للقطار السريع من أكتوبر لـ أبو سمبل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل مسار الخط الثاني للقطار السريع المقرر أن يبدأ من أكتوبر حتى أبو سمبل.

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"اللي خزن هيخرجه غصب عنه".. البحوث الحلقية: إيقاف التصدير سيؤدي إلى انخفاض سعر البصل

عقب علاء خليل، مدير معهد البحوث الحقلية بالزراعة، على قرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام.

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الفيدرالي: طريق طويل لخفض التضخم.. والفائدة المرتفعة تضغط على الشركات

قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي(البنك المركزي الأمريكي)، إن عملية خفض ‎معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى مستهدف 2% أمامها طريق طويل.

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"الدولة الليبي" يطالب بإجراء تحقيق دولي في أسباب كارثة درنة

طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة مدينة درنة وإعلانها مدينة منكوبة.

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بايدن يطلق برنامج تدريب أمريكي للتعامل مع تغير المناخ

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، المبادرة الأمريكية لفيلق المناخ من أجل تدريب الشباب الأمريكي على الوظائف في اقتصاد الطاقة النظيفة.

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