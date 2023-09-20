"بها سموم قاتلة".. جمال شعبان يحذر من "حلاوة المولد"

القاهرة - مصراوي:

حذّر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول حلوى المولد النبوي، معتبرًا أن بها "سموم قاتلة".

وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "حلاوة مولد النبي فيها سموم قاتلة، أوصيكم ونفسي بتجنبها؛ لأن مكوناتها من السكريات والسمن الصناعي ومكسبات الطعم واللون والرائحة تؤذي القلب والشرايين".

ويعتاد كثير من الأشخاص على تناول كمية كبيرة من حلويات المولد اعتقادًا أن هذه الكمية مرة واحدة في السنة دون الأخذ في الاعتبار كمية السكريات التي يتم الحصول عليها والتي تؤثر سلبًا على صحة الجسم.