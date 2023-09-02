برلماني يكشف لمصراوي أسباب رفع الأرز من قائمة السلع التموينية



كتب- سامح سيد :

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن مصر لديها مساحات منزرعة من الأرز تفوق استهلاكها.

وأضاف لمصراوي، أن التجار قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأرز مع منع تصديره وطرحه حر للعرض والطلب في الأسواق مما تسبب في ارتفاع سعره.

وأشار إلى أن قرار وزير التموين، بشأن الأرز وجعله اختياري يعود في الأساس أن الأرزالمخزن أسعاره مرتفعة وفي حال استمراره كسلعة اجبارية على البطاقة سيؤثر سلبًا على حصص السلع الآخرى مثل الزيت والسكر والتي تمثل أولوية تسبق الأرز في السلع الاستراتيجية بمعنى أن المواطن لن يتمكن من الحصول على هذه السلع في حال استمرار الأرز إجباري .

واوضح، أن وزارة التموين تطرح كميات من الأرز في منافذها بسبب تخزين التجار وتعطيش السوق لرفع أسعاره.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن خلال وضع حجرالأساس لأول منطقة لوجستية في محافظة الأقصر عن رفع حصة الأرز من قائمة السلع التي تشملها البطاقة التموينية.