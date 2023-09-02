هل يفتح مهرجان العلمين الجديدة آفاقاً جديدة للسياحة المصرية؟.. خبير يُجيب



كتب- محمد أبو بكر:

قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن وجود المهرجانات في مصر مثل العلمين الجديدة سيزيد من تواجد السائحين بمصر خلال الفترة المقبلة، وأن الزيارات لن تقتصر على العلمين فقط بل ستفتح آفاقاً جديدة للسياحة المصرية.

وأضاف "الإدريسي" لـ "مصراوي"، أن وجود أنواع متعددة من المهرجانات خلال الفترة القادمة، ستزيد من إقبال السياح والعملة الصعبة قائلاً "دولة مثل السعودية تستخدم القوة الناعمة في عملية الترويج للسياحة، وفاعليتها تصل إلى 100 %، إلى جانب تجارب الدول التي سبقتنا بخطوة في هذا المجال".

وتابع قائلاً: "الجهود المبذولة على مستوي مدينة العلمين يمكن أن تستفيد من خلالها أماكن أخري، مثل شرم الشيخ أو الغردقة أو البحر الأحمر أو الأقصر أو أسوان، عن طريق الباكيدج وحتى لا تكون الاستفادة في مكان واحد، وبدل ما السائح يدفع 2000 دولارًا فقط هيدفع 4000، مع وجود النظام والحفاظ على السائح، وضوابط مرتبطة بالخدمات السياحية الُمقدمة والمستوى الخاص بها".

واستطرد أن أنواع المهرجانات تلك تروج للدولة المصرية ككل، موضحاً أن السائح عندما يأتي يتحصل على تأشيرة مصر كلها وليس العلمين فقط، وأنه لتطوير هذا الجانب يجب التعاون مع الشركات السياحية لإعداد "باكيدج" مميزة للسائح لزيارة مدينة العلمين، ثم مدينة شرم الشيخ، وهكذا، بأسعار محددة لأننا تأخرنا في هذه النقطة التي ستعود بفائدة كبيرة على السياحة حال تطبيقها.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه يجب وجود المراقبة للأسواق المُتعددة وتعاملات الأشخاص مع السائحين، حتي لا يتم استغلالهم، وأن يمر السائح بتجربة سيئة تؤثر على انطباعه وتضيع الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير السياحة.

وشدد "الإدريسي"، على ضرورة التحضير لمهرجان شتوي طالما هناك نية لجعلها مدينة سياحية على مدار العام، ولازم تشد المصريين قبل ما السائح الأجنبي، ويتم وضع الخطة للموسم الشتوي، وإن لم يناسب المصريين قد يناسب دول أخري، وممكن نعمل أسعار مخفضة بحيث يكون في دخل وسياح، وهيحافظ إن العمالة تكون دائمة وليست موسمية.