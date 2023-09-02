الصحة: المؤتمر العالمي للسكان يخصص جلسة لمناقشة دور قطاع الطب العلاجي

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و السكان الدكتور حسام عبد الغفار أنه سيتم التطرق خلال إحدى جلسات المؤتمر العالمي للسكان إلى المشاكل الرئيسية المتعلقة بتوفير الرعاية الحرجة في القطاع العلاجي ، بجانب تسليط الضوء على التكاليف المرتبطة بعمليات وحدة العناية المركزة.

وأضاف المتحدث، في تصريح له اليوم السبت،أنه سوف يتم مناقشة الخطوط العريضة التشغيلية لمحاور العناية المركزة الجديدة وعرض تكلفة غسيل الكلى على القطاع العلاجي.

وأوضح أن الجلسة ستتضمن عرض التكنولوجيا الجديدة لإدارة عملية غسيل الكلى والحلول الذكية ، ومناقشة تحديات سلسلة التوريد بعد "كوفيد - 19" ،إلى جانب عرض نهج جديد في حل المشاكل المرتبطة بسلسلة التوريد.

وتستضيف مصر أعمال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية خلال الفترة من 5-8 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .